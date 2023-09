De beste beveiligingscamera heeft een goede beeldkwaliteit, ook bij beperkt licht

Beveiligingscamera’s voor buiten worden ook wel outdoorcamera’s of buitencamera’s genoemd. Bij het kiezen van de juiste camera is het belangrijk om rekening te houden met de plek waar je hem bevestigt. Heb je op die plaats stroom? En kun je daar met een netwerkkabel komen? Zo niet, dan is een camera met batterijen en wifi wellicht een oplossing. Maar dit heeft ook nadelen. Wifi is minder veilig en kan verstoord worden. Batterijen moet je opladen of vervangen.

De Consumentenbond test beveiligingscamera’s, zowel voor binnen- als buitenshuis, op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, bewegingsdetectie en de notificaties. Ook wordt gekeken naar digitale veiligheid. Je wilt uiteraard niet dat vreemden zomaar kunnen meekijken via je camera.

In totaal zijn meer dan 110 camera’s getest, die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn. Van die camera’s zijn ruim 65 stuks geschikt voor buiten.

Bij de geteste buitencamera’s komt een camera van Ubiquiti als Beste uit de Test. Eentje van TP-Link is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Ubiquiti UVC-G4-DOME

Volledig scherm Ubiquiti UVC-G4-DOME © Consumentenbond

Deze camera van Ubiquiti is niet goedkoop. Daar komen zelfs nog kosten bij. Je hebt voor dit systeem namelijk ook een los opslagapparaat van hetzelfde merk nodig. Die moet je los bijkopen en de goedkoopste kost zo’n 200 euro. Maar dit bedrag haal je er op termijn wel weer uit, want in tegenstelling tot veel andere camera’s heb je geen betaalde opslag via een clouddienst nodig. Je kunt overigens meerdere camera’s aansluiten op zo’n opslagapparaat.

De camera is stevig, heeft een metalen behuizing en is tot op zekere hoogte zelfs vandalismebestendig. Hij heeft eigenschappen die je ook bij bedrijfscamera’s ziet. Zo kan dit systeem 24/7 opnemen. Veel andere camera’s nemen alleen op als ze iets detecteren.

De beeldkwaliteit van de camera is goed, ook op donkere dagen of bij beperkt kunstlicht. Alleen het infrarood-beeld ’s nachts valt wat tegen. Het geluid is tevens van goede kwaliteit. Via een ingebouwde microfoon wordt het geluid opgenomen. De camera heeft ook een speaker, zodat je een gesprek kunt voeren met iemand die in beeld is.

De camera detecteert beweging uitstekend. De meldingen die je ontvangt werken ook goed. Zo krijg je een melding als de verbinding wegvalt. Bepaalde zones in beeld kun je uitsluiten, zodat je bijvoorbeeld geen melding ontvangt als de kat via het kattenluik naar buiten gaat.

De camera heeft geen wifi. Je kunt hem alleen via een vaste netwerkkabel verbinden. Via diezelfde kabel kun je het apparaat voorzien van stroom. Geen wifi heeft als voordeel dat het signaal ook niet verstoord kan worden door bijvoorbeeld een wifi-jammer.

Je kunt de camera instellen en bekijken via een app op je smartphone of via een pc of laptop. De online veiligheid van het systeem is goed. Tijdens installeren wordt rekening gehouden met de veiligheid zodat je geen belangrijke stappen overslaat. Je krijgt regelmatig updates voor de software.

Beste Koop: TP-Link Tapo C310

Volledig scherm TP-Link Tapo C310 © Consumentenbond

Deze camera van TP-Link is een stuk eenvoudiger en goedkoper dan de Beste uit de Test. Je hebt bij dit systeem geen opslagapparaat nodig. De camera sluit je aan op je thuisnetwerk via een netwerkkabel of wifi. Je hebt ook een stroomaansluiting nodig, want voeden via de netwerkkabel kan niet bij deze camera.

Opnemen van beeld kan met een sd-kaart (maximaal 128 GB), die in de camera zit. Ook kun je, door alternatieve instellingen te kiezen, beelden opslaan op een eigen netwerkschijf. Er is geen cloudopslag. Bij een volle sd-kaart, overschrijft hij automatisch de oudste opnames. Dit heeft als nadeel dat als de camera gestolen wordt, je ook meteen de beelden kwijt bent. Maar de bevestiging van de camera is behoorlijk stevig, dus stelen gaat niet heel makkelijk.

De kwaliteit van het beeld is goed. Het infraroodbeeld ’s nachts is van iets mindere kwaliteit, maar wel helder en scherp. Op dit punt presteert deze camera zelfs iets beter dan de Beste uit de Test.

De TP-Link kan continu opnemen of alleen bij detectie van beweging. Naast het beeld is ook het geluid goed. Met de ingebouwde microfoon en speaker kun je een gesprek voeren met iemand voor de camera. Bij detectie krijg je een melding. Ook krijg je melding als de verbinding wordt verbroken.

Instellen en bedienen werkt alleen via een app op je smartphone. Dit gaat heel makkelijk. De aandacht voor online veiligheid kan wel wat beter. Het systeem staat het gebruik van te eenvoudige, met name te korte, wachtwoorden toe. Deze zijn tegenwoordig al heel snel te kraken door internetcriminelen.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.