De beste tips voor tijdens het shoppen in het tuincentrum

1. Negeer de bloemen

Niets verkoopt beter dan bloemen. Toch is het beter om een plant zonder bloemen te kopen. Zoek tussen al die bloeiende exemplaren een plant die in knop staat of nog knoppen aan het vormen is. Bloemen die openstaan, zijn kwetsbaar. De kans is groot dat ze snel verwelken bij de overstap van de kwekerij naar je tuin. Bovendien hebben ze vaak een kunstmatig duwtje gekregen om vroeger te bloeien dan ze in je tuin zouden doen, wat de aanpassing extra lastig maakt. De overstap van de beschutte serre naar koude, natte grond doet de schoonheid van deze zogenoemde plofplanten snel vervagen.