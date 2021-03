De buxus is sterker dan je denkt en kan zich na een mottenplaag weer oprichten

Kaarten In deze wijken staan de goedkoop­ste huizen van Nederland (en moet je toch bovenmo­daal verdienen)

21 maart De gemiddelde prijs van een woning in de goedkoopste tien wijken van Nederland is 186.500 euro. Behalve dat er geen of weinig huizen worden aangeboden, moet je met een inkomen van 40.000 euro bruto per jaar nog steeds bovenmodaal verdienen om kans te maken op een koophuis in een van die wijken.