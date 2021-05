De concurrentie is moordend, maar Nederlands oudste bouwmarkt zegt grote troef te hebben

Kaart Zoveel eigen geld moet je inleggen voor de aankoop van een huis

22 april Starters moeten steeds dieper in de buidel tasten voor de aankoop van een huis. Alleenstaanden hebben gemiddeld bijna 30.000 euro eigen geld nodig. Dat is in honderd gemeenten niet genoeg om een appartement van 60 vierkante meter te kopen.