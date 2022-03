De garderobe wisselen: ‘Doe wat laurierblaadjes bij de kleren die je opruimt’

Als Marja de klerenkast open doet, selecteert ze de stukken die ze het komende half jaar waarschijnlijk niet meer gaat dragen. ,,Dan neem ik alles mee naar het balkon. Even uitkloppen, in het zonnetje hangen... dan heeft het lucht gehad en ruikt het heerlijk fris. Daarna vouw ik alles op en doe ik de kleren in zakjes. Ik gebruik de allerdunste plastic zakjes die je kunt kopen, bijvoorbeeld voor een pedaalemmer in de badkamer. Dat is handig, want daar kun je doorheen kijken en dan zie je wat erin zit.”



De schoonmaakexpert beseft dat ze misschien wat meer geordend te werk gaat dan de meeste mensen, maar laat toch even vallen dat het fijn is om de kledingstukken op kleur te sorteren. ,,Anders wordt het een rommeltje. Vouwen mag wel op je eigen manier, hoor. Ik leg een trui plat neer en sla de rug aan weerszijden naar elkaar toe, leg de mouwen erop en vouw het kledingstuk dubbel. Broeken vouw ik gewoon in tweeën, maar ik ben dan ook een klein wijfie.”