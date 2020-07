‘De hippiestijl combineert geweldig met aardetinten’

Huurprij­zen dalen in enkele steden voor het eerst sinds lange tijd

7:46 Al een jaar of vijf is het een heel normaal beeld dat de huurprijzen in de vrije sector fors stijgen, soms met wel meer dan 10 procent in een jaar tijd. De coronacrisis zorgt in elk geval in een aantal grote steden voor een kentering. Of nieuwe bewoners daar ook op de lange termijn van kunnen profiteren, is nog moeilijk te zeggen.