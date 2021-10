De kasten opruimen: 'Zorg dat je niet in de spullen verdrinkt’

Je moet je maar eens afvragen of je alle flessen en potjes die in de keukenkasten staan wel gebruikt, begint Marja. ,,Vaker dan één keer per jaar, heb ik het over. Dat valt vies tegen. Ik heb al veertig verhuizingen op mijn naam staan, en kan je vertellen dat iedereen kampt met een overschot aan van alles. Mijn oplossing: opruimen, weg doen. Ook al doet het pijn om van sommige spullen afstand te doen. In veel huizen is het een rotzooi omdat de kasten te vol zitten. Een vieze keuken heeft ook vaak met volle en onopgeruimde kasten te maken.”

In de keuken beginnen

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Waar begin je? Uiteraard met een emmer lauw water en een paar druppels afwasmiddel. ,,Het basisvertrek is de keuken. Die breng ik altijd eerst op orde", zegt Marja als ze haar magere sopje nog eens heeft uitgelegd. ,,Het aanrecht leeg maken en dan kastje voor kastje uitruimen. Een vriend van mij had wel tachtig borden. Ik vroeg hem wanneer hij tachtig mensen te eten heeft. Nooit! Je hebt er misschien twaalf nodig. De rest doe je weg, verkoop je of breng het naar de kringloop. Maak er iemand anders blij mee.”



Dezelfde opruimwoede bepleit Marja voor het keukenkastje onder de gootsteen. ,,Ik zie daar vaak allemaal flessen in staan die bijna nooit worden gebruikt. Het is er smoezelig en vol. Alles staat door elkaar. Heb je er flessen tussen staan die je zelden gebruikt? Gooi ze weg! Ik heb één kratje met afwasmiddel, allesreiniger, azijn en ammonia en een ander kratje met middelen om het een en ander op te wrijven zoals koperpoets.”

Na het leegmaken van een keukenkast, neemt Marja de planken uit met het sopje. ,,Daarna meteen droog maken met een oud T-shirt of droge doek en je kunt weer inruimen. Zet losse dingen zoals hagelslag of kruiden zoveel mogelijk in plastic bakjes. Dan is het veel overzichtelijker.”

Kamer voor kamer, kast voor kast

,,Als je de kasten gaat opruimen, is een gevaar dat je alles tegelijk wil doen als je iets tegenkomt. Dan wordt het één grote chaos. Begin bij één kamer en richt je op één kast. Beter nog: probeer eerst een inschatting te maken van hoeveel tijd je hebt. Zet desnoods een wekker die na een half uur af gaat. Dan maak je er een competitie van om die ene kast uit te ruimen. Neem alleen dat ene projectje ter hand. Werk stapel voor stapel af.”

Neem ook extra veel tijd voor de kledingkast, adviseert Marja ,,Nu de zomer voorbij is, kun je de zomerkleren uithalen. Wat staat je goed en doe je volgend jaar nog aan? De rest kan naar het Leger des Heils of naar de kringloop. Kijk ook of de badhanddoeken nog goed zijn. Als ze rafelen en niet meer goed drogen, heb je er niks aan. Koop je nieuwe? Zorg dat ze wit zijn. Dan zie je ook wanneer je ze moet wassen. Van een vuile handdoek word jij niet fris.”

Een laatste leuke klusje is het uitruimen van de bureaulades, aldus de schoonmaakkoningin. ,,Daar zitten echt dingen in waarvan je denkt: wat heb ik daar nou aan? Een bewijs van vaccinatie van mijn kind van vroeger. Die man is inmiddels 40 jaar, waarom heb ik dat nog steeds? Het dient tot niets. Een eerste zwemdiploma? Geef alsjeblieft mee aan je kind als die het huis uit gaat. Je weet wel dat die zich inmiddels redt in het water. Voor jezelf is het vooral belangrijk niet in de spullen te verdrinken!”

