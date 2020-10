De keuken van nu is esthetisch, praktisch en op maat gemaakt

Sinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie Hip huis onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: de laatste keukentrends.

Eind vorige eeuw veranderde ons denken over de keuken. Was het voorheen een aparte ruimte waar je een maaltijd in elkaar flanste, tegenwoordig is het een luxe ingerichte plek, centraal in het huis.

Femke Dekker, oprichter van ontwerpstudio en winkel Femkeido Interior Design en eigenaar van Femkeido Maatwerk met vestigingen in Rotterdam en Voorburg, maakt met haar team complete interieurontwerpen waarbij de keuken als maatwerk wordt ingepast. Welke trends kunnen wij op keukengebied verwachten?

Dekker: ,,Een keuken moet allereerst passen bij de sfeer van de woning. Dit is een van de redenen waarom wij met een eigen maatwerkbedrijf werken. De plek van de keuken is daarbij ook belangrijk. Is de keuken gesitueerd in een donkere hoek van de woning, dan kan door een donkere keuken de ruimte beklemmend aanvoelen. In zo’n geval adviseren wij onze klanten om voor een licht palet te kiezen. Je kunt namelijk altijd nog uitpakken met verf, behang en tegels. Daarover gesproken: gekleurde en handgevormde tegels als achterwand zijn weer mode!’’

De donker gekleurde keuken is zeker nog niet uit, zegt Dekker, maar er is een kentering gaande: ,,Wij zien dat de keuze vaker op bruintonen valt en niet op grijs, donker hout of zwart. Ook voor het werkblad. Bruin is in mijn optiek toegankelijker voor een breed publiek: het is warmer en oogt chiquer dan grijs of zwart. Handgreepjes zijn aan een voorzichtige comeback bezig, maar dan wel in zeer minimalistische uitvoering. Traditionele bovenkasten zijn vervangen door wandsystemen op maat met een centrale nis waar kan worden gekookt of gespoeld.

,,De keuze voor een keuken moet niet alleen op mode gebaseerd zijn. Vraag je bij het kiezen van een keuken vooral af of iets bij je past. Houd je er niet van om een kraan steeds af te nemen vanwege de kalkaanslag, dan is de keuze voor de zwarte en goudkleurige kranen die je nu veel ziet niet de juiste. Hetzelfde geldt voor een aanrechtblad. Als je gek wordt van greeploze deurtjes die bij de lichtste aanraking opengaan, kies dan voor een alternatief. Een keuken moet eigenlijk op esthetisch en praktisch gebied voor 100 procent bij zijn bewoners passen.’’

