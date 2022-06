De kleuren van deze zomer zijn zacht en vrouwelijk

Het verschilt altijd een beetje per woonstijl, merkt Tanja aan het begin van het gesprek op. ,,Als je van basic houdt, had je altijd veel zwart en grijs. Nu zijn dat veel meer die beige tinten, met zandkleur en bruin in plaats van zwart. Veel zachter.



Anderzijds zie je juist ook heel felle kleuren, zoals appeltjesgroen of een mooie koningsblauw. Die zal je eerder gebruiken als je houdt van een eclectische of bohemien stijl, of als accent in een rustig interieur.



Hoewel, als je accenten aanbrengt bij die beiges, kom je tegenwoordig toch weer uit bij de pasteltinten. Dus bijvoorbeeld wel appeltjesgroen, maar dan héél zacht. Meer romantisch en landelijk. Vroeger was dat ook wel populair, maar dan was het een vergrijsde tint, niet pastel.’’

Zacht, landelijk… Past dat wel bij mijn zwartstalen deuren?

,,De zwartstalen deuren zijn echt niet op hun retour hoor. Ze passen juist heel mooi bij een wat zachter interieur. Ze geven pit! Een tijdlang is industrieel en stoer in geweest. Je had ook veel van die vintage leren items of ruw hout. Nu is dat allemaal wat ronder, afgewerkter. Maar het valt echt goed te combineren.

Het was een paar jaar terug allemaal wat mannelijker, nu wordt het wat vrouwelijker. Maar niet tuttig. Dat brocante, weet je wel, zie ik niet snel terugkomen. Maar het is wel een stuk zachter geworden, en dat zet door. Op de beurzen zie je nu alweer dat zachtgele, beetje mediterrane. Dat doet me denken aan Italiaanse landhuizen. In de jaren 90 was dat hip. Dat komt nu weer terug. Maar wel op een andere manier dan toen.’’

Hoe zorg je dat een hippe kleur lang leuk blijft? Elk jaar verven lijkt wat overdreven.

,,Op een gegeven moment heb je je eigen stijl. Trends lopen wel door, maar de vaste elementen zijn er altijd goed in te passen, die verweef je gewoon met de nieuwe trends. Het is met interieur net als met mode, niet alles past of staat je. Je pakt eruit wat je mooi vindt.

Veel mensen houden de basis hetzelfde en spelen met de accessoires, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar ook een ander kleurtje op de muur is eigenlijk zo gepiept. Je moet elke nieuwe trend zien als een aanvulling op de vorige. Een tijd terug was dat okergeel bijvoorbeeld helemaal hip. Nu is dat wat minder een trend, maar dat betekent niet dat je alles meteen over moet schilderen. Dat kan prima gecombineerd worden met die zachte kleuren die nu trendy zijn. Dan wordt het weer zomers en fris.

En over een paar seizoenen ben je misschien wel helemaal klaar met oker. Dan verander je dat en blijft de pastel juist hangen, met een nieuwe, andere trendkleur erbij. Zo wisselt dat om de zoveel tijd door.’’

Haal zelf de zomergloed in huis met deze vier stylingtips van vtwonen.

Volledig scherm Styling door Danielle Verheul. © Petra Steenkamer

Zijn ze eigenlijk goed te voorspellen, die nieuwe trends?

,,Je ziet ze altijd aankomen. Trends gaan altijd in golfbewegingen. Ze komen en gaan, net als in de mode. Maar wanneer het écht doorzet, dat is altijd een verrassing.

Wat nu in is, grijpt erg terug op de jaren 70 met dat hout en groen, dus het valt te verwachten dat de jaren 80 erachteraan komen. Al een paar jaar zien we op de interieurbeurzen de Memphis-stijl. Primaire kleuren, geometrische vormen, héél jaren 80 allemaal. Wat is de vernieuwende manier waarop dat weer hip wordt? Het komt terug, maar hoe en wanneer, dat is altijd de vraag.’’