De kunst van het boren: zo hang je eenvoudig een schilderij op

Huisbaas zet Jeroen (51) zomaar op straat en haalt zijn kamer leeg: ‘Ik ben flabber­gasted’

Hij kwam terug van een paar dagen vakantie, maar kon ineens zijn huis niet meer in. Het slot was vervangen en zijn spullen in een opslag geplaatst. Jeroen Branderhorst (51) raakte afgelopen weekend zijn huurwoning kwijt omdat zijn huurbaas van hem af wil. De situatie is extra gecompliceerd: Jeroen is kankerpatiënt.

24 augustus