De lupine kun je het beste zelf zaaien en nu is het moment

Ik ben niet krenterig, vind ik zelf, maar ik vind het toch zonde om voor een lupine in een pot 5 euro of meer te betalen. Terwijl je voor minder dan de helft van dat bedrag een zakje lupinezaad kunt kopen waaruit je met gemak vijftig planten opkweekt. Wel is het zo dat het ook hier om zaad van dwergen gaat, want de klassieke lupine verdwijnt.



Het zaaien van lupine is eenvoudig. Doe het nu, om volgend jaar een forse bloeiende plant te hebben. Week de harde zaadjes een nacht in lauw water en zaai ze in perspotjes. Dat zijn potjes die uit een soort turf zijn geperst en die eruit zien als een grof uitgevallen eierdoos. Als je die potjes losscheurt kun je ze straks met plant en al planten.



Leg in ieder potje één zaadje. Meer hoeft niet, want alle zaden kiemen. Tenminste, als de kwaliteit van het zaad goed is. Bedek het zaad met een paar millimeter grond.