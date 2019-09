De Nederlandse bouw lijdt onder het stikstofprobleem: Kiezen voor natuur of economie?

Maar zo simpel is het niet, weet een woordvoerder van de gemeente Roermond. In de Limburgse plaats zouden in de buurt van drie verschillende beschermde natuurgebieden 470 woningen worden bijgebouwd, maar daar heeft de Raad van State een stokje voor gestoken. De vraag is wat de precieze belasting op die natuurgebieden nu is door industrie, wegen en boerenbedrijven. ,,We wachten op antwoord uit Den Haag op de vraag met welke grenzen we moeten rekenen. En dan pas kunnen we denken aan compensatie’’, aldus de woordvoerder.



Wat de overheden, projectontwikkelaars en bouwers willen weten? ,,Wat er nodig is om een bouwproject toch te mogen uitvoeren’’, zegt Jan Fokkema van NEPROM. ,,Honderd woningen op 1 kilometer afstand van een natuurgebied... dat is nog geen gram stikstof per jaar per hectare in dat natuurgebied, zo hebben we uit laten rekenen. Hoeveel varkens zouden we moeten opofferen om dat project toch door te laten gaan? Een projectontwikkelaar die een boer kan uitkopen om door te kunnen gaan met bouwen, zal niet twijfelen. De stilstand van nu kost tientallen miljoenen euro’s, dus zo’n uitgave valt wellicht in het niet.’’