De stampers van deze bloem zijn kostbaarder dan goud

Wij associëren gladiolen bijna altijd met de Nijmeegse Vierdaagse. Wandelaars die de tocht hebben volbracht, worden geëerd met bossen gladiolen die ze nauwelijks kunnen torsen. Ik zie dat altijd vol medeleven aan: heb je net kilometers lang de blaren op je hielen gelopen, word je ook nog eens gedwongen om zo’n zware bos bloemen tot over de finish te sjouwen. Drie leeuwenbekjes lijken wel voldoende.



Maar waar ik het eigenlijk over wilde hebben is die andere bloem die ook volgens het drietallig stelsel is opgebouwd: de krokus. Je hebt krokussen die in het voorjaar bloeien en krokussen die dat in de herfst doen. Die herfstkrokussen kun je nu kopen.



De knollen worden in een koelcel bewaard om te voorkomen dat ze al in het zakje gaan bloeien. Want zoals wij vroeger leerden droogzwemmen, bestaan er ook planten die kunnen droogbloeien. Die krokussen kun je in de tuin planten, en als je geen tuin hebt, ook in een pot op het balkon.