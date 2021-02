De Togo bank is helemaal terug van weggeweest: ‘Je wil erin kruipen’

Voor wie al snel online ging zoeken op internet: ja, hij is best prijzig. De originele tweezitter loopt in veel winkels tegen de 3.000 euro op. Voor de echte vintageliefhebber is een speurtocht op Marktplaats aan te bevelen. Anders dan bij versleten Ikea-banken zijn ze niet bepaald gratis op te halen, maar uiteraard een stuk goedkoper dan de nieuwe exemplaren. ,,Als je goed zoekt, zijn er zelfs refurbished modellen verkrijgbaar”, weet Marlon. ,,Er is dan gewoon een hele nieuwe hoes omheen gedaan.”



Momenteel zijn met name de fluwelen stoffen voor de bank populair, maar ze zijn ook in leer te koop. Dan past hij weer wat beter bij de industriële look, als je daar naar op zoek bent, vindt Marlon Zwier. ,,En als je niet meteen een driezitter of een hoekbank wil, dan kun je voor een kleiner element kiezen. Dat is wel de kracht van deze bank. Als het model je aanspreekt, kun je er alsnog veel kanten mee op.”