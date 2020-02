De vijf beste hulpmiddelen in het huishouden volgens Marja Middeldorp

De huishoudbeurs, die nog tot en met zondag duurt, bestaat 75 jaar. Vroeger was het hét uitje van het jaar voor de huisvrouw, weet Marja Middeldorp nog goed. ,,We zochten naar middeltjes om het net even sneller te doen en even schoon als altijd. Nu is dat nog veel belangrijker geworden, omdat meer mensen werken en weinig tijd voor het huishouden hebben.”

1. Keukenpapier

,,Mag ik dat zeggen, keukenpapier? Ik vind het geweldig. Je kunt er alles mee schoonmaken en het is hygiënisch. Een lapje bij de kraan moet je uitwringen en schoonmaken en dat gebeurt niet altijd rigoureus. Keukenpapier neemt vocht op. Het vet uit pannen kun je er ook mee afnemen. Ik kan niet zonder.”

2. Een kraan met een boog

Zo'n kraan met kokend water is helemaal van deze tijd. Echt een wonderkraan. Maar de reden dat ik ze geweldig vind: er kan een emmer onder. Nou, dat is uniek tegenwoordig. Onder veel keukenkranen kun je nog maar moeilijk je handen wassen. Hoe wil je schoonmaken als je geen emmer onder de kraan kunt doen? Wat een gedoe is dat in sommige huizen!”

3. Swiffer

,,Zelf heb ik de Swiffer duster XXL. Zonder Swiffer geen Marja en andersom. Het is mijn detective in huis. Als ik het niet heb gezien, dan heeft dat ding het stof wél opgespoord. Je moet er zo een hebben die je kunt inkorten en verlengen. Net een giraffe is dat. Handig voor de muur, bovenkant van deuren en richels. Het scheelt bukken en kruipen dus is ook voor ouderen handig. Omdat het doekje statisch is neemt hij ook alles mee dat enigszins vettig is. Hij verspreidt het stof niet, maar trekt het naar zich toe.”

4. De ronde stofzuiger

5. Een huishoudtrapje

,,Zelf ben ik best wel klein, dus zonder een trapje kom ik nergens. Twee treden is genoeg en die van mij is van staal. Als ik de bovenkant van de kast wil stoffen, of keukenkastjes bovenin wil schoonmaken, pak ik er een trapje bij. Maar soms gebruik ik hem ook om op te zitten, bijvoorbeeld in de slaapkamer als ik de was ga opvouwen.”

Al met al wordt het huishouden steeds sneller, zegt Marja. ,,Van de moderne technieken moet je dan ook zeker gebruik maken. Je hoeft maar met je toverstafje te zwaaien en het is schoon. Stop met zeuren dat je zoiets moet doen als de vaatwasser uitruimen en geniet ervan!”