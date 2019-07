‘De wilde fruithaag kun je beter vervangen door een tamme’

Eigen tuin eerstWildplukken roept romantische oergevoelens op bij tuingoeroe Romke van de Kaa, maar het is strafbaar. Een tamme haag planten is een beter idee, vindt hij.

De bramentijd komt er weer aan. Tijd om een wildpluk-app op je telefoon te installeren. Hoewel, waar laat je die telefoon als je één hand nodig hebt om te plukken en de andere om een emmertje vast te houden? Voor je het weet laat je die telefoon vallen en moet je hem terugvinden tussen brandnetels en doornen.

Stroperij

Wildplukken is een leuke hobby voor stadsmensen. Het roept romantische oergevoelens bij hen op, van jagen, vissen en in hun eigen voedsel voorzien. Wacht maar tot ze écht wild moeten plukken, zoals een fazant. Dan zijn die oergevoelens snel verdwenen. Of totdat een boswachter ze op de bon slingert, want strikt genomen valt wildplukken onder stroperij.

Een redelijk alternatief voor wildplukken is het aanplanten van een wilde haag - een haag die is samengesteld uit allerlei struiken die een landelijke indruk maken en visioenen oproepen van dartelende lammetjes. Wilde hagen bestaan uit kamperfoelie, sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos en Spaanse aak, doorweven met geurende egelantier.

Zo’n haag is een eldorado voor insecten en vogels. Tenminste, zolang je niet te veel wildplukt in die haag, want dan hebben de vogels het na- kijken.

Onhandelbaar

En als ik nog een puntje mag aanroeren: een haag moet geknipt, liefst tweemaal per jaar, om niet uit te groeien tot een onhandelbaar struikgewas. En het knipsel moet worden afgevoerd. Doe dat niet met een voertuig op luchtbanden, want die worden geheid door meidoorn of sleedoorn lek geprikt.

Dit alles overziend voel ik eigenlijk veel meer voor een tamme haag, bijvoorbeeld van ordentelijke appels of peren. Begin met het slaan van stevige palen waarlangs je draden spant. Een leiboom vormen is niet lastig, zolang je tenminste niet aan snoeiangst lijdt. Anders koop je leiboompjes kant en klaar. Leid de bomen langs de draden. Op die manier vorm je een decoratief scherm dat weinig ruimte inneemt en waarvan je in het najaar naar hartenlust kunt plukken. En zeg nu zelf: wat is er lekkerder: een sappige doyenné du comice of een potje zelfgemaakte, laf smakende meidoorn-gelei? Om het over die wrange sleedoornpruimpjes maar niet eens te hebben.

Fruithaag

Wie een fruithaag aanplant moet er wel op letten dat zijn leiboompjes geënt zijn op een zwakgroeiende onderstam. Vruchtbomen zijn altijd op een onderstam geënt en als die te tierig is, is het moeilijk om de groei in de hand te houden.

Ook kleiner fruit komt in aanmerking voor de tamme haag. Je kunt een mooi scherm maken van druiven of aalbessen, al kun je dat beter niet doen aan de straatkant van je tuin. Een leuke haag maak je van de Japanse wijnbes, met zijn zacht- behaarde rode uitlopers. De bessen zijn klein, maar worden niet door vogels opgegeten. Zij kunnen er niet bij, omdat de vrucht verstopt zit tussen de samengevouwen kelkbladen.