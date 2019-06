De zes opvallendste nieuwtjes van Ikea

Flinke winst voor vrijwel alle woningbe­zit­ters

7 juni Als je een huis hebt gekocht, heeft dat momenteel in bijna alle gevallen overwaarde. Door de aanhoudende prijsstijgingen zijn woningen in heel Nederland -doorsnee- inmiddels duurder dan tijdens de vorige piek in 2008. Wie in 2013 toesloeg, kan bij verkoop nu gemiddeld 88.000 euro winst maken.