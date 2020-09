De zwarte keuken blijft immens populair, nu wel mat én greeploos

Mandemakers begrijpt wel wat ze bedoelt. ,,Het gaat allemaal om lifestyle. Mensen willen een urban, minimalistische of scandinavische look. Vind je koken leuk en belangrijk, dan vinden mensen het leuk om open kasten te hebben zodat je de kruiden ziet staan. En hoewel zwart populair is, doen kleurtjes het zeker ook nog goed, hoor. Voornamelijk zacht roze of mintgroen, toch een beetje de pastelachtige kleuren. De combinatie met gouden kranen of onderdelen van messing geeft een gaaf effect.”



Volgens Quax begint ook materiaalgebruik een grotere rol te spelen in de keuze voor een keuken. ,,Uiteraard duurzame, gerecyclede materialen. Maar ook combinaties: tegels, steen, of er zijn zelfs mensen die voor een keuken van koper gaan. Maar zelfs áls je al voor een zwarte keuken gaat, kun je alsnog materialen combineren en eigenheid geven in de patronen. Denk aan tegeltjes die je niet standaard laat leggen, maar in een visgraatpatroon.”