Deel nieuwe koopwoningen mag verkocht worden aan eigen inwoners

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat het om 30 procent van de sociale koopwoningen. Dat zijn huizen tot 355.000 euro, de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in 2022. Ze bevestigt een bericht in de Volkskrant.

Door de schaarste aan koopwoningen uit deze categorie lopen vooral starters en eenverdieners in loondienst zo’n huis mis omdat die te duur zijn geworden. ‘Deze situatie is onwenselijk’, schrijft het ministerie in een toelichting op de wet.

Lokale binding

Op dit moment mogen gemeenten al huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een lokale binding. In een wijziging van de Huisvestingswet wordt dit percentage ook verhoogd. Het gaat van 25 naar 30 procent. Gemeenten zijn de afgelopen jaren steeds vaker woningzoekenden met een regionale of lokale binding voorrang gaan geven. Het percentage steeg van 55 procent in 2016 naar 74 procent in 2020, staat in de toelichting.

De wetswijziging is vorige maand in consultatie gegaan. Belanghebbenden kunnen zich er tot januari over uitspreken. De verwachting is dat de wetswijziging ergens volgend jaar rond moet zijn. ,,Het is geen enorme wijziging”, aldus de woordvoerder.

Volledig scherm Een deel van de nieuwbouwwoningen mogen toegewezen worden aan eigen inwoners © Caspar Huurdeman