Deel Tweede Kamer wil leeftijd omhoog voor vrijstelling overdrachtsbelasting

Met name het plan om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen kreeg rond Prinsjesdag veel aandacht, bedoeld om jonge huizenkopers een kontje te geven op de woningmarkt. De Belastingdienst kan echter moeilijk onderscheid maken tussen starters en doorstromers (mensen die al een koophuis hebben). Daarom is gekozen voor een leeftijdsgrens: iedereen onder de 35 jaar hoeft geen overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een huis. Dat scheelt vanaf 1 januari op een huis van drie ton 6000 euro spaargeld.

Onder meer SGP, 50Plus, PvdA en SP toonden zich kritisch en drongen erop aan de leeftijdsgrens op te hogen en een maximale huizenprijs te hanteren. ,,Dit is toch juist bedoeld om starters te helpen”, zei SP-Kamerlid Sandra Beckerman tijdens het debat. ,,Een echte starter van 36 of 37 die moeite heeft om rond te komen dankzij een hoge huur, zou dan in aanmerking moeten komen. Een doorstromer van 34 jaar die een huis van een miljoen kan betalen, zouden we juist moeten uitsluiten.” PvdA-Kamerlid Henk Nijboer concludeerde ook dat woningzoekenden die een miljoen voor een huis kunnen betalen, geen cadeautje van de staat van 20.000 euro nodig hebben.