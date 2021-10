Designliefhebber Elise werd gek van rariteitenkabinet Wilbert, die nu een minimuseum heeft

Make-overElise en Wilbert wonen in een prachtig vrijstaand huis, maar wisten hun smaken maar moeizaam bij elkaar te brengen. De verzamelaar (Wilbert) heeft te veel rommel, vindt Elise. Ze had niet verwacht dat een nieuw minimuseum midden in de woonkamer de sleutel tot succes had kunnen worden.

Wel gewaagd om hem midden in de kamer te zetten, zo bracht Wilbert gisteren voorzichtig zijn kritiek. Maar eigenlijk vindt hij het ook wel mooi. ,,Het is vooral even wennen”, besluit hij.

Vóór de make-over door het SBS-programma Weer verliefd op je huis wisten de twee, die elkaars jeugdliefde zijn, zich geen raad met de grote, lichte woon- en eetkamer van hun huis in Oudijk in West-Friesland.

Presentator Kees Tol zegt het nog maar eens: ,,Buiten is het prachtig, maar binnen gaat het mis.” Elise houdt van minimalistisch, design en zwart-wit. Wilbert zoekt juist naar organische vormen met veel kleur. De rode stoel heeft hij uitgekozen, maar hij ziet ook: het past niet echt bij de rest van het interieur. Als het aan hem ligt komt er meer staal, leer en hout terug in de nieuwe meubelen. Elise vindt alles wat Wilbert leuk vindt een ‘rariteitenkabinet’. Een dooie pad, een steentje. Hij verzamelt herinneringen en mag dat op de slaapkamer uitstallen. In de woonkamer zien ze er geen geschikte plek voor.

Elise vat nog eens samen samen: ,,Ons woonprobleem is dat we veel losse componenten hebben, maar geen geheel.”

Stylist Frans Uyterlinde, die de nobele taak krijgt de twee smaken bij elkaar te brengen, noemt de inrichting ook rommelig. ,,Er is een groot verschil tussen buiten en binnen. Het is een geweldig huis, dat klasse uitademt. Maar dat zie je niet terug. De ronde wand in het zitgedeelte geeft zachtheid, maar er staat een kubusbank voor. Ook de keuken is hard. Ik ga op zoek naar soft design.” Nadat het echtpaar hun moodboard heeft laten zien, weet Frans wat hij gaat doen. ,,Ik ga een filter over de harde contrasten leggen, zodat beide smaken gaan blenden.” Bekijk bij vtwonen wat je allemaal kunt doen met een ronde muur.

Volledig scherm De afgeronde hoek heeft een toepasselijke organisch-ronde bank gekregen. © Margriet Hoekstra

In het opgefriste huis wordt de marmeren vloer het uitgangspunt. ,,Ik vind het leuk om materialen die er al zijn speels terug te laten komen in de rest van het huis”, zegt Frans. Er komt een klikvloer in op basis van steencomposiet, die ook matcht met de plavuizen in de keuken.

Een stokoude dekenkist (19e eeuw) paste volgens Elise niet echt in het interieur, maar Frans heeft er een pronkstuk van gemaakt. Hij verrast Keest door de televisie er met een lift in te plaatsen. Zo staat de tv niet in zicht, maar kan hij als een duveltje uit een doosje tevoorschijn worden getoverd.

Volledig scherm Hier en daar wat kleur met banken en losse stoelen voor de eetkamer. © Margriet Hoekstra

Wat Wilbert en Elise hoopten terug te zien, is helemaal geslaagd. ,,Wow, wat anders", brengt Wilbert uit als hij binnenkomt. Elise is zelfs flabbergasted. Het spreekt Wilbert aan dat hij veel persoonlijke spullen terugziet. ,,En gewaagd om die glazen kast midden in de kamer te zetten. Ik moet wennen aan alles, ook aan de kleuren. Frans haalt ons uit de comfortzone, maar ik vind het wel heel mooi.”

