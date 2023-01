Deze gemeente reageert woedend omdat bewoners zonnepanelen op dak leggen, dit is waarom

Eindhoven worstelt met honderd kamerpan­den zonder vergunning, maar ontruimen niet aan de orde: ‘We praten over de beste oplossing’

EINDHOVEN - Honderd eigenaren van kamerpanden in Eindhoven hebben geen vergunning aangevraagd, terwijl ze daar wel recht op hadden. Ze vallen nu onder nieuwe, strengere regels. Wethouder Mieke Verhees wil per geval kijken wat te doen. ,,Want daar wonen wel gewoon mensen.”

30 januari