Deze groenblijvers houden de tuin ook 's winters in vorm

In een kleine tuin zal maar plaats zijn voor één boom, maar een tuin zonder boom - of boompje - is een gemiste kans. Want een kleine tuin mag dan klein van oppervlak zijn, naar boven toe is hij onbegrensd. Of die boom groenblijvend of bladverliezend moet zijn, is een persoonlijke keuze. Wel is het handig te bedenken dat sommige groenblijvers zeker in de winter overheersend kunnen zijn. Wie kiest voor een ceder of een slangenden, heeft een blikvanger die weinig ruimte overlaat voor iets anders.



Een arbeidsloze tuin, dat willen veel mensen. Wie ben ik om te dicteren dat je van tuinieren moet houden? Alleen: denk niet meteen aan plaveisel of steentjes. Er zijn genoeg groene alternatieven voor tegels en steenslag, zoals de bodembedekkende conifeer. De kruipende jeneverbes bijvoorbeeld. Die groeit horizontaal, laat geen onkruid door en vult in zijn eentje een hele voortuin. En een groene mat mag dan niet zo spannend zijn, hij is altijd te verkiezen boven tegels.