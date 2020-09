Deze najaarsklussen in huis liggen op je te wachten

Mijn klusbedrijf richt zich vooral op alleenstaanden. Het leven als single is niet altijd 'lang leve de vrijheid'. Sommige dingen zijn gewoon echt niet te doen in je eentje. En tja, dan moet je creatief zijn. Zo was ik tijdens mijn vakantie aan het recreëren bij een plas in de buurt. Ik zag iemand op een handdoekje zitten die ineens een lange verfroller tevoorschijn haalde. Toen kwam de fles zonnebrand erbij. De verfroller werd flink ingespoten. En toen zwiepte de recreant de verfroller over de schouder en rolde daarmee soepeltjes de rug in. Geniaal! Maar nu de zomer officieus is afgesloten, wordt het tijd om de woning herfstklaar te maken voor wind en regenval.

Dakgoten

Omdat er doorgaans veel regen valt in de herfst, is het belangrijk dat het water goed weg kan lopen. Maak de dakgoten goed schoon. Verwijder alle blad. En als je een balkon hebt, maak dan het afvoerputje schoon. Leg meteen scheefliggende dakpannen recht. Anders is het vragen om lekkage.



Volledig scherm © Tjitske Sluis

Buitenkraan

Tijd om de buitenkraan af te tappen. Draai de toevoer naar deze kraan dicht en laat hem vervolgens leeglopen. Door bevroren leidingwater kan de leiding straks beschadigen en gaan lekken of zelfs springen. Buitenleidingen die je niet leeg kunt laten lopen, moet je isoleren met buisisolatie.



Stenen, voegen en strips

Controleer het metselwerk en de aansluitvoegen bij deuren en ramen. Kijk ook of de beglazingskit nog goed aansluit. Anders kan vocht het hout aantasten en houtrot veroorzaken. In dat geval is voorkomen beter dan genezen; een houtrotoperatie is kostbaar. Check ook tochtstrips bij ramen en deuren.



Roosters en filters

Reinig alle ventilatiesystemen en -roosters voorzichtig met een borstel of doekje. Vergeet het filter van de afzuigkap niet. Het is goed om een vast moment in het jaar te prikken voor dit soort onderhoud. Je gaat weer meer naar binnen met de ramen dicht, dus zorg ervoor dat de luchtkwaliteit goed is en blijft.



Rook en koolmonoxide

Test alle rookmelders. Heb je er nog geen, hang dan ook meteen een koolmonoxidemelder op. Koolmonoxide ruik je namelijk niet. Als je een cv-ketel, combiketel, geiser of kachel in huis hebt, kan een levensgevaarlijke koolmonoxidevergiftiging ontstaan. Wees waakzaam.



Het wordt in de herfst ook weer eerder donker. Sluit voor de sfeer een dimmakelaar aan. Hieke Grootendorst legt uit hoe je dat doet: