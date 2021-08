Deze pad zorgt ervoor dat de bouw van een hele woonwijk meteen is stopgezet

VIDEO Prijs van koopwonin­gen nu ruim 74 procent hoger dan op dieptepunt crisis

16:57 Bestaande koopwoningen waren in juli 16,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na oktober 2000, toen de koopwoningen ook 16,3 procent duurder waren dan het jaar ervoor. De prijsstijging zet in de zomer gewoon door, waardoor huizen bij verkoop nu ruim 74 procent duurder zijn dan in juni 2013.