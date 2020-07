Deze plekken in huis vergeet je schoon te maken, maar Marja weet raad

Marja steekt gelijk maar van wal over het rooster. ,,Er zit zo'n touwtje aan waarmee je hem open of dicht kunt doen. Nou, er was geen verschil en helemaal soepel ging het ook niet. Terwijl frisse lucht in huis noodzakelijk is. Dus ik heb de schroeven eruit gedraaid en het rooster losgemaakt. Daarna heb ik alle stof met de stofzuiger eruit gezogen. Het mechanisme waarmee hij open en dicht gaat, had wat siliconenspray nodig om beter te functioneren. Eigenlijk is het ook wel een goed klusje om met z'n tweeën te doen.”



,,Bedenk dat je dit soort roosters ook op je slaapkamer hebt. Het is reuze prettig als je er weer doorheen kunt kijken. Het geeft een opgeruimd gevoel, het blijft koeler in huis en je kunt weer beter ademhalen. Oh, bedenk dat je even de vensterbank leeg maakt als je aan het werk gaat!”