Deze villa van profvoetballer Mimoun Mahi staat te koop (en als je 'm koopt, wordt hij je buurman)

In deze voormalige school in Rotterdam kun je straks wonen: ‘Dit worden heel karakteris­tie­ke huizen’

Waar je ooit voor straf op de gang stond, kun je straks kokkerellen in de keuken. Je ziet het zo voor je, al struinend door het monumentale schoolcomplex uit 1923 in Rotterdam-Vreewijk. Nu lopen er bouwvakkers, want het wordt een woongebouw. Maar alles zal ‘school’ ademen. De tegeltjes, de trappenhuizen, de gangen, je hoort de hoofdmeester bijna weer schreeuwen.

20 juni