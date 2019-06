Deze zes gratis apps helpen je met het inrichten van je huis

Is jouw huis toe aan een make-over? En twijfel je nog over wat je precies wilt doen? Volgens Eigen Huis & Tuin kun je de dure interieurstylist afzeggen, want met deze zes apps kun je het helemaal zelf.

1. Van Frosted Sky tot Hemelsblauw

Droom je van een blauwe muur? Er zijn zoveel tinten blauw, dat je soms het verschil niet meer ziet. Gelukkig is er De Flexa Visualizer app. Je downloadt de app, kiest de kleur en richt de camera op de muur. Zo zie je gelijk hoe die kleur op je muur zou staan. Twijfel je nog steeds? Je kunt nog even rondlopen om te zien hoe het staat met andere meubels, of deel het beeld met vrienden.

Beschikbaar voor: iOS & Android

2. Vind een goede match

Meestal is de eerste kleur kiezen een eitje, maar dan... De muren en meubels moeten natuurlijk wel bij elkaar passen. Palette Cam geeft je een kleurenpalet voor jouw favoriete kleur. Zo heb je voldoende kleuren om uit te kiezen. Je kunt zelfs een kleurenpalet maken van een vakantiefoto die je mooi vindt.

Beschikbaar voor: iOS

3. Eerst uitproberen, dan kopen



Soms koop je een leuk, nieuw item en dan past het toch niet zo als je had gedacht. De Ikea Place app wil dat voorkomen. Met behulp van augmented reality (toegevoegde realiteit) kun je de meubels eerst even ‘uitproberen’. Via de app kun je de items in je kamer zetten om te kijken hoe ze staan. Je kunt er zelfs omheen lopen alsof ze er echt staan. Ook bij deze app kun je gemakkelijk advies van vrienden en familie vragen. De opnames zijn te delen.

Beschikbaar voor: iOS & Android

App om kunst te proberen

4. Maak van je huis een galerie

Ook bij kunst is het maar de vraag hoe het tot z'n recht komt in de woonkamer. Met de About Art app is dit allemaal opgelost. Met deze app koop je kunst gewoon vanaf je bank. Deze app werkt, net als de Ikea Place app, met augmented reality. Zo kun je de kunst eerst even op je muur ‘passen’ voordat je een stuk koopt. Daarnaast staat deze app ook vol met informatie over alle kunststukken.

Beschikbaar voor: iOS & Android

App om je huis te verbouwen

5. Breng je huis tot leven

Ben je van plan om je huis een totale make-over te geven? Home Design 3D kan dan erg goed helpen. Je hebt waarschijnlijk een hoop ideeën, maar om nou gelijk je muur eruit te slopen? Dat is toch wel eng. Met deze app kun je een 2D- en 3D-plattegrond maken van jouw huis. Zo kun je plannen eerst even zien voordat ze definitief worden uitgevoerd. Is de verbouwing klaar, of ga je niet verbouwen? Dan is deze app nog steeds leuk om mee te spelen!

Beschikbaar voor: iOS & Android

6. Meet je huis met foto’s



Deze app is magisch! De Magic Plan app meet je kamer op, en dat zonder meetlint of meubels te verplaatsen. Je hebt wel wat oefening nodig om je kamer goed op te meten, maar dan ben je ook supersnel klaar. Open je camera en de app berekent hoe groot de ruimte is. Dit is natuurlijk wel een schatting, voor het precieze meetwerk moet je toch wel echt op je knieën door het huis kruipen.

Beschikbaar voor: iOS & Android