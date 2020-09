Dick en Gonnie toveren vuilstort om tot kleurrijke tuin: ‘Gemeente doet niks, wij hebben vrije hand’

Het echtpaar kwam in 1987 hier wonen, de huizen werden toen nieuw opgeleverd. Het stukje grond, dat nu is omgetoverd tot een kleurrijke gemeentetuin, was voor die tijd opslagplaats, vuilstort en plek van de betonmolen. ,,Toen de bouw klaar was, heeft de gemeente het geëgaliseerd en aarde gestort”, vertelt Dick. ,,Maar alles wat er werd geplant, gaf de geest. Mensen gingen er ook doorheen lopen. Vanaf dat moment hebben mijn vrouw en ik ons erover ontfermd.”