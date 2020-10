Die saaie deur pimpen: zijn er ook andere opties dan staal en glas?

Een binnendeur kan veel doen voor de sfeer in je woning. Maar voor je naar de winkel snelt voor een paar gloednieuwe deuren van bijvoorbeeld staal en glas (die momenteel erg in trek zijn), kan het lonen je oude deur een make-over te geven.

Er zijn immers voldoende opties om je huidige deur een opknapbeurt te geven, zoals een likje verf, zegt Hieke Grootendorst, de klusvrouw van het ‘vrouwelijke klusbedrijf’ Zij Klust. ,,Het schilderen van de binnendeuren is een gedetailleerde klus, maar het loont zeker. Gebruik voor het beste resultaat meerdere rollen en kwasten van verschillend formaat en wees niet te zuinig met de verf. Het schilderen doe je in banen van boven naar onder, en rol daarna in de tegengestelde richting weer terug. Zorg bovendien dat de randen van de banen elkaar raken, terwijl de verf nog nat is. Zo voorkom je strepen.’’

Voor het schilderen van de binnendeuren prefereert Grootendorst lak op waterbasis. ,,Begin voor het mooiste resultaat met een laagje grondverf en lak daarna twee keer af met lakverf. Je kunt kiezen voor mat, zijdeglans of hoogglans. Met met name die laatste twee zorgen voor een luxueuze uitstraling.’’ Qua kleurkeuze is, naast wit, ook antraciet een mooie optie, vindt de klusvrouw, maar kies wel voor eenheid. Dat betekent: alle deuren in dezelfde kleur.

Andere populaire kleuren voor je interieur zijn donkergroen en donkerblauw, aldus Ilona Keen van Intersteel, een fabrikant van deurkrukken. ,,Wat ik persoonlijk een gewaagde keuze vind is om je deuren een opvallende kleur te geven, bijvoorbeeld groen, en dan te kiezen voor een contrasterende kleur deurkruk. Een goudkleurige deurkruk van messing springt meteen in het oog. Maar ook ton sur ton is een gewilde en mooie keuze. Door de deurkruk in dezelfde zachte tint te kiezen als je deur, creëer je een stijlvol effect.’’

Luxe deur

Mensen met een nieuwbouwwoning herkennen wellicht het probleem: binnendeuren zijn vlak en hebben een simpele deurkruk van chroom, kortom: nogal standaard. Gelukkig kun je zelf voor wat meer ‘karakter’ zorgen door te werken met een deurprofiel, menen Grootendorst en Mariët van der Kooij, interieurblogger voor Karwei.

Zij raden aan zelf plinten aan te brengen op de deur, in de vorm van een vierkant of rechthoek. ,,Het leuke aan deze toevoeging is dat het simpel is, maar zeer doeltreffend. Door een, twee, of zelfs drie rechthoeken aan te brengen, lijkt je deur op een paneeldeur uit de jaren 30’’, zegt Grootendorst.

Volgens doe-het-zelver Van der Kooij zijn plakplinten gemakkelijk in gebruik. Bepaal eerst het ontwerp, benadrukt zij in haar blog. ‘Bedenk hoe je de plinten wilt hebben, bepaal de maten en geef die met potloodstreepjes op de deur aan. Vervolgens kun je met twee stukjes tape nauwkeurig aangeven waar het potloodstipje zit en weet je precies waar de plinten moeten komen.’ En dan is het slechts een kwestie van plakken.

Het zagen van de plakplinten in de gewenste maat doe je bij voorkeur in verstek met behulp van een verstekbak of verstekzaag, zodat de plinten perfect op elkaar aansluiten, adviseert Grootendorst.

'Bedenk voor je begint hoe je plinten wilt plakken. Met stukjes tape kun je precies aangeven waar de plinten moeten komen.'

Van der Kooij koos voor een grote rechthoek op haar deur en zwarte deurklinken.

Stoer

Ben je juist op zoek naar een meer industriële of stoere look? Die kun je volgens Grootendorst snel en makkelijk creëren door het doorkozijn, waar je deur in valt, donkergrijs of antraciet te lakken. ,,Dat zie ik steeds vaker bij mensen thuis.’’ Je kunt natuurlijk een stalen deur kopen, maar lakken is een goedkoper alternatief, meent zij, en zorgt ook voor een metaalachtig uiterlijk.

In lijn met de stoere look is een zwarte deurkruk ook erg trendy, voegt Keen toe. ,,Een zwarte deurkruk op een zwart schild is erg gewild. Een zwart, groot schild dekt eenvoudig gaten af die voorheen in de deur zaten. Dat maakt het goed mogelijk je oude deur te pimpen.’’

Een zwarte deurkruk op een zwart schild is erg gewild, het schild dekt eenvoudig gaten af die voorheen in de deur zaten.

Omdat een deurkruk minder ingrijpend is dan een nieuwe deur, kun je daarmee best experimenteren, denkt zij. Er zijn bijvoorbeeld jaren 30-modellen, met mooie details en een ebbenhouten grip, of modellen die zich kenmerken door een robuuste vormgeving, die mooi past bij een industrieel interieur. Maar de allerpopulairste van het moment zijn deurkrukken met een stoere en strakke vormgeving, aldus Keen, omdat die in veel interieurs passen.

De strakke en stoere vormgeving is populair, want die past bij bijna alles.

