Dit betaal je in 2020 voor je energie

Dinie uit Almelo woont al 87 jaar in hetzelfde huis

2 december Dinie Lucas weet nog dat het water in haar huis tot aan de vensterbank stond. Het was 1946 en watersnood in Almelo. Met elf kinderen woonden ze in het kleine huurhuisje in De Riet. Ze is nu 87 jaar en ze woont er nog steeds. Gelukkig en tevreden.