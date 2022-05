Dit huis kan zo 400.000 euro opleveren, maar het staat al jaren leeg: ‘Vroegen ons af of er iemand dood ligt’

Buren weten niet van wie hij is, de benedenwoning op nummer 53 in de populaire ‘JP Coen’, een ruime straat met hoge bomen in het Utrechtse Lombok. Ze vinden het ‘niet kunnen’ dat er in deze tijd zo lang een huis leegstaat. Een gooi op woningsite Funda laat zien dat de huizen hier voor vier, vijf of zes ton te koop staan.



Maar in dit huis, van statige bouw en voorzien van een karakteristieke voordeur, hangen vergeelde gordijnen aan een scheefgetrokken gordijnroede en bladdert de verf vol overgave van de kozijnen. Het spinrag om de deurklink is het bewijs dat hier al heel lang niemand binnen is geweest.