Dit is de hoogste woontoren van Europa: zwembad op 46ste verdieping biedt spectaculair uitzicht

Ook op de 46ste verdieping is er een zwembad, met een spectaculair uitzicht over de stad. Het hoogste punt is de 47ste verdieping. Daar vind je onder meer een cocktailbar en vier jacuzzi’s.

Uitzicht op zee

Momenteel wordt volop opgeruimd door de bouwvakkers. Intussen lopen potentiële kopers af en aan. Meer dan de helft van de appartementen staat dan ook nog te koop. De eerste bewoners zouden in september in hun nieuwe optrekje kunnen.

Vastgoedbubbel

De bouw van het complex duurde tien jaar langer dan verwacht. De bouw startte in 2006, maar de twee belangrijkste partners in het project kregen ruzie en financiële problemen. Ook het barsten van de Spaanse vastgoedbubbel in 2008 en de coronacrisis zouden een rol gespeeld hebben. Een kentering kwam er toen het investeringsfonds Strategic Value Partners drie jaar geleden de teugels in handen kreeg.