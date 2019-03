Dit is het eerste huis ter wereld ontworpen én gebouwd door robots: ‘Indrukwekkend’

videoIn Zwitserland is een wel heel bijzonder huis opgeleverd. Niet alleen het design is digitaal, maar ook de bouw zelf werd gedaan met behulp van computers en 3D-printers. De initiatiefnemer claimt dat dit het eerste huis ter wereld is dat helemaal door robots is gecreëerd.

,,Dit is een spannende ontwikkeling in architectuur, in de wetenschap en de manier waarop we bouwen”, zegt Matthias Kohler, bedenker van het DFAB House (digitaal gefabriceerd huis), in bovenstaande video. Dat beamen wetenschappers uit Nederland in een reactie voor deze site. ,,Dit is bijzonder innovatief”, zegt Faas Moonen van de Technische Universiteit Eindhoven. ,,De technieken die ze gebruiken zijn enigszins bekend, maar wat bijzonder en complex is in dit geval, is dat diverse manieren van digitalisering zijn gecombineerd. Dit huis geeft een mooi doorkijkje naar hoe het bouwen er over enkele jaren uit zou kunnen zien.”

Mensenhanden

Volledig scherm © DFABHouse.ch Het huis telt drie verdiepingen en staat op het dak van een onderzoekscentrum. Het is dan ook duidelijk gemaakt om van te leren, niet om in te wonen. In de video valt te zien dat er wel degelijk mensenhanden aan te pas komen om alles in elkaar te zetten, maar het grootste gedeelte is prefab opgeleverd en in elkaar gezet door 3D-printers of andere machines. ,,Indrukwekkend project”, vindt architect en hoogleraar Thijs Asselbergs van de TU Delft. ,,Er komen nog wel traditionele handelingen aan te pas, maar werkelijk ieder component, zowel binnen als buiten, digitaal ontworpen en door robots in elkaar gezet.”

De nieuwste manier van bouwen levert voordeel op tijdens het ontwerp, in de planning en productie, maar zal in de toekomst naar verwachting ook tijd en kosten besparen. Bovendien wordt er ecologisch gebouwd en kan de kwaliteit beter worden gecontroleerd, menen de initiatiefnemers. ,,We zien dat dergelijke ontwikkelingen bijvoorbeeld in de auto-industrie veel verder zijn dan in de huizenbouw", aldus Asselbergs. ,,Maar deze kant moet het wel op. We hebben momenteel een tekort aan bouwvakkers. De nieuwe technieken draaien om het design, maar dat design kan dus ook machinaal worden geproduceerd. Daarmee is het effectiever en kun je met andere, duurzame materialen werken. Ik ben ervan overtuigd dat we daarnaast vakmensen blijven nodig hebben. In de video zie je ook dat mensen de componenten uiteindelijk in elkaar zetten.”