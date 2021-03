Droogte is grootste probleem voor de tuin: dit zijn de oplossingen

Vier op de tien Nederlan­ders kent energiela­bel woning niet

9 maart Bij verkoop of verhuur van een woning is het al sinds 2008 verplicht om een energielabel te hebben, maar vier op de tien Nederlanders weet niet wat het label van hun eigen woning is. Dat blijkt uit een peiling van Panel Inzicht in opdracht van consumentenadviseur Pricewise.