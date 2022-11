Ed (72): ‘Voorheen kon ik prima 10 tot 15 minuten relaxen onder de douche’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw woon ik in een tussenwoning aan de rand van Utrecht. We wonen in een zeer geliefde buurt en straat. We hebben een voortuintje en wonen vlakbij het Wilhelminapark. Ons huis is gebouwd in 1906 en heeft een woonoppervlak van 142 vierkante meter.

We wonen er heerlijk. Ik heb het huis gekocht toen ik 26 jaar oud was en net was afgestudeerd. Destijds vonden vrienden en familie het heel erg dat ik zo’n grote schuld was aangegaan. Nu knijp ik ermee in mijn handjes. Al heb ik er wel wat aan moeten doen. Het was heel oud. Met ornamenten plafonds en schuifdeuren in de woning. Ik vond het prachtig, maar er was niets van isolatie. Geen spouwmuren, slechts een dikke enkelsteensmuur. Later heb ik daar gipsplaten voor geplaatst, zonder isolatie ertussen. Het platte dak heeft sinds veertig jaar zes centimeter dikke isolatieplaten onder de bitumen dakbedekking.

Ook zat er nog enkel glas. Dat is nu vervangen door HR++-glas. Dat scheelt wel in het vasthouden van de warmte. Verder hebben we geen zonnepanelen of een warmtepomp, maar ‘gewoon’ een moderne cv-ketel van vier jaar oud.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Wij hebben sinds februari een variabel contract bij Clean Energy. We betalen een voorschot van 447 euro per maand. We hebben over de afgelopen twaalf maanden 997 kuub gas verbruikt en 1981 kWh aan stroom. Een jaar daarvoor verbruikten we het dubbele. Dat kwam omdat we toen nog enkel glas in de woonkamer hadden en omdat we er toen met twee gezinnen leefden. Mijn dochter, haar man en de pasgeboren tweeling hebben hier namelijk anderhalf jaar gewoond.

Voorheen hadden we een 3-jarig contract. Nu zijn we heel tevreden over onze huidige energiemaatschappij. Vooral over de communicatie. Ik krijg snel en uitgebreid antwoord als ik vragen heb. We hebben sinds kort ook een slimme meter, dus ik kan ons verbruik handig zien in de app.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We douchen veel minder lang. Voorheen kon ik bijvoorbeeld prima tien tot vijftien minuten staan te relaxen onder de douche. Nu houden we het rond de vijf minuten. Een ligbad hebben we niet meer. De radiatoren staan alleen in de woonkamer en in de badkamer open. That’s it. Heel soms in de hal of soms op zolder om vocht weg te krijgen. In de slaapkamer is het niet nodig.

De thermostaat van de verwarming hebben we ook wat lager gezet. Overdag is het ongeveer 20-20,5 graad en in de avond is het nu 21,5 graden. Warm? Vroeger stond die wel op 22-23 graden. Toen hadden we veel warmteverlies. We merken echt dat het HR++-glas veel doet. Ik draag ook wel een trui of een colbertje overdag, maar 19 graden zou ik echt te koud vinden. Gelukkig kunnen we het ons veroorloven, want als we problemen in de portemonnee zouden hebben dan hadden we ’m wel lager gezet.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

,,We hebben een periode de vaatwasser en de wasmachine alleen in de daluren aangezet, maar dat verschil is tegenwoordig echt klein. De droger gebruiken we niet meer. Eigenlijk kan die wel weg. Deze is misschien wel vijftien jaar oud en we hebben droogrekken voor onze was. De vaatwasser staat één keer in de twee dagen aan.

Ik heb een afspraak staan voor een offerte voor zonnepanelen. Dat lijkt me wel handig met het oog op de toekomst. Want misschien willen we over een paar jaar wel een elektrische auto. Dan vind ik het fijn als we die stroom zelf kunnen opwekken.”

