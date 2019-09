Een duurzaam huishouden? ‘Doe een sok om je hand’

Of Marja iets met duurzaamheid heeft? ,,Zeker, ik let heel erg op verspilling bij het schoonmaken en doe ook aan energiebesparing. Het kan heel leuk zijn om te doen. Begin bij jezelf. Als we dat allemaal doen bereiken we iets groots, is mijn motto. Laat me wat trucs delen.”

Hygrometer

Als het aan Marja Middeldorp ligt, koopt iedereen een hygrometer. ,,Die kost maar een paar euro en kan waarschuwen voor te vochtige ruimtes. Zeker omdat we kamers beter isoleren is het belangrijk daar op te letten, want met te veel vocht kan schimmel ontstaan. Als je dan het vloerkleed moet weggooien, is dat natuurlijk niet duurzaam."

,,Ik pleit er altijd voor om het huis goed door te luchten. Doe de ramen open. De nieuwe zuurstof die binnenkomt is beter te verwarmen dan de lucht die al binnen hangt. Daardoor bespaar je op den duur aan energiekosten. Maar niet het raam openzetten als de verwarming aanstaat, natuurlijk.”

Sok

,,Veel mensen gebruiken te veel schoonmaakmiddelen. Als je schuim in je emmertje hebt, is het eigenlijk al te veel. Twee theelepeltjes, zeg ik wel eens. Maar weet je dat je niet altijd schoonmaakmiddel nodig hebt? Sterker nog: je krijgt strepen die je helemaal niet wil.”

,,Vergeet die emmer en schoonmaakmiddel. Doe een sok om je hand. Of een sok om iedere hand. Vervolgens kun je over tegels, kasten of spiegels wrijven. De warme hand zorgt ervoor dat alle vuil goed wordt opgenomen. Met een muziekje erbij kun je lekker aan de gang en dat is ook nog eens goed voor je armspieren!”



Duurzaam is het volgens Marja sowieso. Op den duur hoeft er minder schoonmaakmiddel geproduceerd te worden, er wordt minder water verbruikt en er komen minder chemische resten in het riool, waardoor zuivering minder energie kost.

Volledig scherm Marja Middeldorp. © ADN Beeldredactie

Wasmachine

Een van de grootste energievreters in huis is de wasmachine, die met elektriciteit het water op temperatuur brengt. Hoe lager de temperatuur, hoe minder energie hij dus verbruikt.