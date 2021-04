Een duurzaam interieur met tweedehands meubels: waar moet je op letten?

vraag 't vtwonen Op deze manieren betrek je de boekenkast bij het interieur

13 april Hoewel e-readers en tablets het in de meeste huishoudens overnemen van de boeken en kranten, is op de meeste plekken nog wel een boekenkast te vinden. De kast kan méér zijn dan een opbergplek voor boeken, het is namelijk een belangrijke smaakmaker in het interieur, vindt Barbara Natzijl van vtwonen.