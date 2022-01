Een huis in Frankrijk? De ouders van Renate geven het graag op voor een flatje in de Hoeksche Waard

Woningen langs kust massaal gekocht voor verhuur aan vakantie­gan­gers

In de gebieden langs de kust worden veel woningen gekocht door mensen die zelf ergens anders wonen. Ze gebruiken de huizen als buitenhuis voor zichzelf of om te verhuren aan vakantiegangers. In de afgelopen tien jaar is het aantal tweede woningen zelfs sneller gestegen dan het aantal starterswoningen. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat het Kadaster heeft gedaan in opdracht van het onderzoeksjournalistieke platform Pointer van KRO-NCRV. Het Kadaster bevestigt de conclusies.

