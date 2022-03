Eén miljoen extra huizen onhaalbaar volgens experts: ‘Tekort aan bouwlocaties’

video Hier woon je eerste rang in de Rotterdam­se haven: pal met je neus op de schepen

Je hart verpand aan de Rotterdamse haven? Een cruiseschip op een steenworp afstand voorbij kunnen zien varen en de watertaxi die bijna in je tuin aanlegt? Het is geen droom. Het kost wel wat, maar wie het er voor over heeft, kan nu in een radarpost langs de Nieuwe Maas gaan wonen. ,,Na de kijkdag zal het wel verkocht zijn”, verwacht de makelaar.

24 februari