Een op de vijf Nederlanders woont in huis met vocht en schimmel

Bijna een op de vijf Nederlanders woont in een huis met vochtplekken of schimmel. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van de oude huurwoningen zit zelfs veertig procent vol vocht en schimmel. De SP en de Woonbond willen dat minister Kajsa Ollongren (D66) snel in actie komt.

Een vochtig huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hoesten, benauwdheid, allergieën en zelfs astma. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt het onverantwoord dat miljoenen Nederlanders - het gaat in totaal om 1,5 miljoen woningen - in dit soort omstandigheden moeten leven. Beckerman: ,,Ik ben op bezoek geweest in dit soort huizen en je schrikt soms echt: kleine kinderen die met een astmapuffer door het huis lopen.”

Beckerman stelt dat juist lage inkomens de dupe worden van de vocht- en schimmelproblemen. Woningeigenaren met een kleine portemonnee hebben geen geld om te investeren in isolatie, huurders hebben al genoeg moeite om elke maand hun energierekening te voldoen. ,,Dan zet je in de winter toch minder snel het raam open om de boel te ventileren", zegt het SP-Kamerlid.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman

Isoleren

Beckerman loodste al twee keer een motie door de Tweede Kamer die minister Ollongren oproept om vochtige huizen op grote schaal te isoleren. ,,Als je huizen duurzamer wil maken, lijkt het me het slim om bij deze woningen te beginnen. Je slaat meerdere vliegen in één klap. Je krijgt betere huizen, bespaart energie, en creëert werkgelegenheid.”

De Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, krijgt ook vaak klachten van huurders die in ongezonde omstandigheden wonen, zegt woordvoerder Marcel Trip. ,,We wijzen huurders erop dat ze, als de woningcorporatie niets doet, een huurverlagingsprocedure kunnen starten bij de huurcommissie. Als je particulier huurt, kun je naar de rechter als je verhuurder niets doet aan de problemen. Maar dat is voor veel mensen een grote stap. En liever zien we natuurlijk dat de woningen zelf worden aangepakt.”

Ollongren laat via een woordvoerder weten de vocht- en schimmelproblematiek ‘heel serieus’ te nemen. De minister van Binnenlandse Zaken is met Aedes, de koepel van woningcorporaties, in overleg over maatregelen die het aantal ongezonde huizen omlaag moeten brengen. Daarnaast wil Ollongren ook in gesprek met de vereniging van particuliere verhuurders, Vastgoed Belang en de Vereniging Eigen Huis (VEH).