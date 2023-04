Een veilige cv-ketel: ‘Schakel je een installateur in zonder certificaat, dan kun je nu een boete krijgen’

Nu de Gasketelwet van kracht is, moeten tal van cv-ketels die niet voldoen aan de koolmonoxideregels worden aangepast. Hoe weet je of jouw ketel in orde is?

De nieuwe wet die beoogt om het aantal ongelukken met koolmonoxide te verlagen, is per 1 april ingegaan. Voortaan mogen enkel nog gecertificeerde bedrijven onderhoud aan de cv-ketel verrichten. De monteur controleert niet alleen de installatie, maar maakt bijvoorbeeld de ketel schoon en stelt hem indien nodig opnieuw af, meldt Dick Reijman van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van de technieksector.

,,Daarnaast meet hij onder andere de concentratie koolmonoxide. Alleen een monteur kan een dergelijke meting doen. Daarvoor is professionele, gekalibreerde apparatuur nodig. Bovendien weet de monteur waar hij de meting moet doen.’’ Een gecertificeerd bedrijf herken je aan het CO-vrij logo en kun je terugvinden op de site van CO-wijzer.

Alleen een gecertificeerde installateur kan beoordelen of je cv-installatie echt veilig is. ,,Als leek kun je dat niet beoordelen’’, zegt Reijman. Niettemin is een blik op je installatie niet verkeerd. ,,Als voor de rookgasafvoer ducttape is gebruikt of als de afvoer niet goed is bevestigd waardoor deze doorbuigt, kan de installatie onveilig zijn. Schakel dan direct een gecertificeerd installateur in voor advies.’’

Hang een koolmonoxidemelder op

Zelf meten is dus niet mogelijk. Wel adviseert Reijman om een koolmonoxidemelder op te hangen. ,,Die geeft bewoners een waarschuwing als de concentratie koolmonoxide in een ruimte te hoog is.’’ Maar let op: dit is geen vervanging voor de wettelijk verplichte meting en het reguliere onderhoud.

De melder plaats je zo hoog mogelijk in de ruimte waar de ketel hangt, ongeveer op 1 tot 3 meter afstand. Overigens is het ook verstandig om een koolmonoxidemelder op te hangen in bijvoorbeeld de slaapkamer of een ruimte met een ander type verbrandingstoestel, zoals een open haard. Ook daar kan koolmonoxide vrijkomen.

Quote Schakel je een installa­teur in die niet gecertifi­ceerd is, dan heb je kans op een boete Dick Reijman, Techniek Nederland

Onderhoud cv-ketel

Reijman benadrukt dat het verstandig is om de cv-installatie inclusief rookgasafvoer regelmatig te laten controleren. ,,Periodiek onderhoud zorgt dat de installatie veiliger is en dat de ketel ook nog eens langer meegaat. Onderhoud voorkomt storingen, dure reparatiekosten en is energiezuiniger.’’

Woon je in een appartement of flat, dan ben je waarschijnlijk aangesloten op een rookgasafvoer die je deelt met de buren. In zo'n geval is de Vereniging Van Eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud.

Geen certificaat is boete

Alleen gecertificeerde bedrijven mogen sinds 1 april nog onderhoud aan je cv-ketel verrichten. Zo’n 500 bedrijven beschikken volgens Techniek Nederland inmiddels over de juiste papieren. Nog eens 2000 bedrijven zijn bezig om het certificaat te behalen.

De vraag naar certificering is groot, terwijl de capaciteit van de certificerende instellingen beperkt is. Veel bedrijven staan nog in de wachtrij. Als die bedrijven hun monteurs hebben bijgeschoold, zich hebben aangemeld voor certificering, de juiste meetapparatuur gebruiken én werken volgens een kwaliteitshandboek, mogen ze in elk geval tot 1 juli hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Techniek Nederland heeft daar afspraken over gemaakt met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht.

,,Schakel je een installateur in zonder het wettelijke certificaat, dan pleeg je een economisch delict en kun je een boete krijgen’’, meldt Reijman. ,,Gecertificeerde monteurs hebben bijscholing gekregen volgens de laatste inzichten en werken volgens de nieuwste veiligheidseisen. Ook wordt hun werk extra gecontroleerd.’’