Een wandeling door een botanische tuin is een kijkje in het paradijs

Eikencollectie & wijnflessen

Striptease, Sunlight Sister, Stand by me; zomaar wat namen van de hosta’s in Trompenburg Tuinen & Arboretum in Rotterdam. ‘Onze Nationale Hosta Collectie behoort met de eikencollectie tot de trekpleisters,’ vertelt medewerker Erwin de Zwart. Trompenburg, een voormalige buitenplaats, was generaties in het bezit van redersgeslacht Van Hoey Smith.