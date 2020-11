Eerste hulp bij cadeaus in coronatijd: gezellig, lekker plat of heel persoonlijk

Nóg een kliko, nu voor oud papier: ‘Tuin staat al propvol, waar laten we een vierde container?’

12 november Na de grijze container, de groene voor tuin- en keukenafval en de oranje voor kunststof, krijgen inwoners van Deventer volgend jaar een vierde kliko voor de deur. Voor oud papier en karton, dat dan niet meer in kratjes, dozen of gebundeld aan straat mag. ,,Waar moeten we al die kliko's laten?”