Eigen huis voorlopig niet betaalbaarder: ‘Twee modale inkomens onvoldoende voor gemiddelde woning’

Rabobank denkt dat de huizenprijzen in alle regio’s in Nederland zullen dalen. De stevigste daling zal in Amsterdam zijn, met daarbij de omliggende regio’s als Haarlem, Zaanstreek en IJmond. Daar dalen de prijzen volgend jaar met zo’n 4 procent, is de verwachting. In Zeeland wordt de lichtste daling verwacht, waarmee de huizenprijzen in die regio nagenoeg gelijk zijn aan die van dit jaar.