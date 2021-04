Einde jubelton in zicht? 'Belastingvoordeel vergroot ongelijkheid en drijft huizenprijzen op'

video Huizen­prijs in jaar tijd met bijna 15 procent omhoog, sterkste stijging in 20 jaar

15 april De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen is in het eerste kwartaal gestegen naar 385.000 euro, een stijging op jaarbasis van bijna 15 procent. Dat is sinds 2001 niet meer voorgekomen, concluderen de makelaars op basis van de laatste kwartaalcijfers.