Energielabel A is weer een zeldzaamheid geworden

Hout is goud: tuinhuisje of schuur straks twee keer zo duur

15 mei Hout is al flink duurder geworden en na de bouwvak gaat de prijs wéér omhoog. De branche houdt zijn hart vast: prijsstijgingen van 15 tot 30 procent of meer liggen in het verschiet. Ondanks de hogere prijzen zitten de orderportefeuilles bomvol. Wie nu een tuinhuis bestelt, moet tot oktober wachten.