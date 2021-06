Esther heeft weinig ruimte rond haar bovenhuis, maar toch een tuin van 200 vierkante meter

Esther verhuisde van een huis met tuin naar een dubbel bovenhuis met balkon en compenseert dat sinds een jaar of twee met dit plekje bij de tuinvereniging. Al is ‘plekje’ met 15 bij 15 meter natuurlijk een understatement. ,,En toch is het heel intiem en idyllisch. De tuin is volgroeid, er staan prachtige grote bomen. We komen hier vooral voor ontspanning en om met mensen af te spreken. Het is geen werktuin waar je constant bezig moet zijn. We hebben ook geen moestuin. Maar in de afgelopen twee jaar ben ik het tuinieren steeds leuker gaan vinden.”