Even wachten met huis kopen nu de prijzen dalen, of juist niet?

Zussen erven riante bedrijfswo­ning, maar door strikte regels kunnen ze er niet in wonen én het niet verkopen

Je zal maar een huis erven en er niet zelf kunnen gaan wonen óf het verkopen aan de hoogste bieder. Het overkwam de zussen Yvonne en Carola. Zij staan met hun rug tegen de muur omdat in de gemeente bedrijfswoningen niet worden omgezet in burgerwoningen. De rechter zal zich binnenkort over de zaak buigen.

25 januari