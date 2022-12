Filmpjes van loodgieter Anouar zijn razend populair: ‘Aantal clicks verklapt hoe serieus de energiecrisis is’

De badkamers van deze appartemen­ten zijn al in de fabriek gebouwd: ‘Alleen wc-papier ontbreekt nog’

Veertig seniorenappartementen worden in Nieuwegein in recordtijd gebouwd. Daarbij zijn de complete badkamers vooraf in elkaar gezet in een fabriek en daarna in de woningen geschoven. ,,Het enige dat er nog niet in zit is wc-papier.”

30 november